الصحة تبين أسباب الازدياد الحاصل باصابات كورونا

2022/06/30 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الصحة، الخميس، الازدياد

الحاصل بعدد إصابات كورونا في البلاد

التي وصلت إلى 2628 يوم أمس الأربعاء، إلى

عدم التزام الملقحين بالجرعة الثانية،

ما تسبب بتحور الفيروس.

وقال مدير عام دائرة الصحة ال

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