رسمياً… العراق يحتضن كأس الخليج 25 في البصرة

2022/06/30 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت اتحاد كأس الخليج العربي، على إقامة

بطولة كأس الخليج “خليجي 25” في محافظة

البصرة.

وستقام البطولة في محافظة البصرة، حيث

ستقام المباريات على ملعبي البصرة

الدولي وملعب الميناء الاولمبي.

ومن المقرر أ

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