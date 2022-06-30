بين مئة دولة: لبنان أكثر شعوب العالم غضباً .. والعراق رابعاً والأردن سادساً !

2022/06/30 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر لبنان مؤشر الشعوب الغاضبة للعام

2022 الصادر عن شركة الأبحاث العالمية

غالوب، والمختص بقياس العواطف، فيما

جاء العراق رابعا في القائمة التي

تستطلع أكثر من 100 دولة والأردن سادسا.

واحتل لبنان المر

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