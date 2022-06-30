2022/06/30 | 12:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، ضبط المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال، وهو زوجها الذي يعمل بإحدى الجهات القضائية بحسب بيان سابق للنيابة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بجهة قضائية.. الداخلية المصرية تكشف كيفية ضبط زوج المذيعة شيماء جمال المتهم بقتلها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بجهة قضائية.. الداخلية المصرية تكشف كيفية ضبط زوج المذيعة شيماء جمال المتهم بقتلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).