تُثير الارتباك.. ما سبب دوي صفارات إنذار من زمن الحرب الباردة بفرنسا؟

2022/06/30 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعج شوارع العاصمة الفرنسية باريس بالسياح خلال فترة الغداء، وتكتظ شرفاتها بالطاولات خلال يوم أربعاء عادي.وفجأةً، يخترق الجو صوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية لدقيقتين تقريبًا قبل أن يختفي.

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