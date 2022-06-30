الاتحاد يكشف عن اتصالات سرية بين هذه الأطراف بشأن رئاسة الوزراء

2022/06/30 | 12:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي , الخميس , ان مواقف الاتحاد الوطني اتجاه القضية الفلسطنية لن يختلف او يتراجع باعتبارها قضية وجدانية وجزء من الضمير العراقي وان التفريط بها امر غير موجود في مبادئنا وادبياتنا السياسية والانسانية , كاشفا عن وجود اتصالات بشكل مكثف بين قادة الاطار التنسيقي […]

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