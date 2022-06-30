2022/06/30 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك النائب محمود حسين القيسي في افتتاح بناية خان ضاري بقضاء أبي غريب؛ بعد سنوات على إغلاقها والإهمال الذي طالها.وافتتح الخان بحفل رعاه رئيس مؤسسة الضاري للتنمية والتطوير الشيخ جمال الضاري، وشارك في الحفل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد سنوات على إغلاقه..



القيسي يشارك في افتتاح خان ضاري ويدعو لتفعيل ملف السياحة المركز الخبري الوطني.

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