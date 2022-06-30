2022/06/30 | 12:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق كبير في مخيم “باجد كندالا” للنازحين في زاخو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/30 | 12:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق كبير في مخيم “باجد كندالا” للنازحين في زاخو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق كبير في مخيم “باجد كندالا” للنازحين في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).