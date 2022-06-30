2022/06/30 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يحضر احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ)....

حضر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ)، في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية بالعاصمة بغداد، بحضور السادة وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، وقائد القوة الجوية، وعدد من القيادات العسكرية.

وأشاد السيد الكاظمي في كلمة ألقاها بالمناسبة بجهود القوات الجوية البطلة، ضباطاً ومنتسبين، الذين يشكلون ركناً أساسياً في قصص الانتصار على عصابات داعش الإرهابية.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى تطور قدرات القوة الجوية العراقية وهي تؤدي واجباتها في حماية مدن العراق وقراه، وتوجّه ضربات مستمرة ضد الجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن طائرات (T-50 IQ) من طائرات الجيل الرابع، وهي كورية الصنع ويقارن أداؤها بطائرات F-16، وتستخدم للأغراض القتالية والتدريبية المتعددة والمتقدمة، وقدرتها على حمل قنابر موجّهة ليزرياً وتدريبية وغير موجّهة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 30- حزيران- 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: القوة الجوية العراقية تؤدي واجباتها في حماية مدن العراق وقراه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: القوة الجوية العراقية تؤدي واجباتها في حماية مدن العراق وقراه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).