2022/06/30 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر الشيخ جمال شاكر النزال، امام وخطيب جامع الفلوجة سابقا، اليوم الخميس، توضيحا بشأن مقطع فيديوي حول فتوى تحري شرب البيبسي.

وحسب مقطع فيديو للشيخ وحصلت عليه (بغداد اليوم) إنه "ليس بإمكاني تحريم شيء لا أعرف مكوناته، كما ان الأغلبية تعرف انني تركت الامامة والخطابة الا ما ندر منذ اكثر من 10 سنوات او اكثر".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت في الساعات القليلة الماضية، مقطعا فيديويا للشيخ جمال النزال امام وخطيب جامع الفلوجة الكبير سابقا، يحرم فيه شرب البيبسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ساعات قليلة.. "امام جامع الفلوجة" ينفي تحريمه لشرب البيبسي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ساعات قليلة.. "امام جامع الفلوجة" ينفي تحريمه لشرب البيبسي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).