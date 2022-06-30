تسجيل أول إصابة بالكوليرا بمنطقة كرميان في السليمانية

2022/06/30 | 12:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

أعلنت المديرية العامة لصحة كرميان في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، تسجيل اول اصابة بمرض الكوليرا .

وذكرت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم تسجيل اول حالة بالاسهال الشديد بمرض الكوليرا في مديرية الوقاية الصحية في مدينة كلار".

وأضافت، أن "الفرق الطبية تواصل مهامها، داعية جميع المواطنين إلى الحيطة والحذر والإلتزام بالإرشادات الصحية".

وأعلن وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي، في وقت سابق، عن تفشي وباء الكوليرا في نطاق محافظة السليمانية، وإصابة المئات من سكان مدينة السليمانية مركز المحافظة، وضواحيها، بهذا الوباء.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، إن وزارته أوصلت على نحو عاجل لوازم طبية وكميات كبيرة من الأدوية والعلاجات بقيمة نحو مليون دولار، لإسعاف المصابين.

وأضاف أن "الوباء مصحوب بحالات الإصابة بالإسهال الحاد الذي يتسبب في تضرر الكلى، لا سميا عند كبار السن".

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