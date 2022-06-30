الكاظمي: قدرات القوة الجوية العراقية في تطور متواصل

2022/06/30 | 12:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بتطور قدرات سلاح الجو العراقي.

جاء ذلك في كلمة خلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ)، في قاعدة “الشهيد” محمد علاء الجوية بالعاصمة بغداد، بحضور وزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش، وقائد القوة الجوية، وعدد من القيادات وأثنى الكاظمي في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية، على “جهود القوات الجوية ، ضباطاً ومنتسبين، الذين يشكلون ركناً أساسياً في قصص الانتصار على عصابات داعش الإرهابية”.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى تطور قدرات القوة الجوية العراقية وهي تؤدي واجباتها في حماية مدن العراق وقراه، وتوجّه ضربات مستمرة ضد الجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن طائرات (T-50 IQ) من طائرات الجيل الرابع، وهي كورية الصنع ويقارن أداؤها بطائرات F-16، وتستخدم للأغراض القتالية والتدريبية المتعددة والمتقدمة، وقدرتها على حمل قنابر موجّهة ليزرياً وتدريبية وغير موجّهة.

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