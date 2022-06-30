كربلاء... أكثر من 1600 حريق خلال أشهر!‎‎

2022/06/30 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

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كربلاء: ازدياد أعداد الحرائق في المحافظة خلال الأشهر الماضية.

تشهد محافظة كربلاء زيادة في أعداد الحرائق بسبب عدم التزام أصحاب المحال والفنادق بإجراءات السلامة فيما حمل مواطنون الجهات المعنية مسؤولية التهاون في محاسبة أصحاب تلك المحال في اتخاذ الاجراءات الاصولية بحقهم.

أكثر من ألف وستمئة حريق اندلع في محافظة كربلاء خلال الستة أشهر الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم استجابة أصحاب المحال والفنادق بتطبيق إجراءات السلامة واستمرارهم باستخدام مواد غير امنة تساعد على حدوث الحرائق.مواطنون حملو الجهات المعنية مسؤولية زيادة نسبة الحرائق في البلاد بسبب تهاونها مع بعض أصحاب المحال والفنادق الذين لم يلتزموا بشروط السلامة بحسب ما يقولون.

زيادة غير متوقعة بنسبة الحرائق في البلاد والاسباب متعددة وسط مطالبات بوضع تعليمات مشددة تلزم الجميع بتطبيق شروط السلامة.

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