العراق يتسلم رفات 35 جنديا من ضحايا حرب إيران

2022/06/30 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بأن العراق تسلم رفات 35 جنديا ويسلم الجانب الإيراني رفات 9 عبر منفذ الشلامجة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "العراق وايران تبادلا، رفات جنود من ضحايا الحرب العراقية ـ الايرانية ، في منفذ الشلامجة الحدودي شرقي محافظة البصرة".واضاف ان "الجانب العراقي سلم الجانب الايراني رفات تسعة جنود، بينما تسلم من الجانب الإيراني رفات 35 جنديا".

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