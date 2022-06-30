جريمة جديدة تهز أربيل سببها الميراث

2022/06/30 | 12:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شرطة محافظة اربيل ، الخميس، عن التفاصيل الكاملة لحادثة مقتل زوج وزوجته في أحد أحياء المدينة.

وقالت الشرطة في بيان انه “صباح اليوم تم تبليغ الشرطة بوجود حادثة قتل لشخصين في حي صلاح الدين – شارع سورچى بمدينة أربيل”.

وأضاف البيان أن “قوات مديرية شرطة محافظة اربيل وصلت إلى مكان الحادث ووجدت مقتل زوجين باسم ( زكريا روستم جبرائيل ) و ( سمية ) ، وبعد التحقيق تبين أن القاتل المتهم هو شقيق (سمية) بأسم (س.س.ا) والسبب يعود الى مشكلة عائلية”.

وتابع، أن “قواتنا تقوم حاليا بالتحقيق في مكان الحادث، لتقديم الجناة إلى العدالة”.

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