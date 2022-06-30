وزير خارجية العراق للعربية: العلاقات مع السعودية جيدة جدا وبتطور مستمر

2022/06/30 | 13:36 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزيرُ الخارجية العراقي، فؤاد حسين في حوار مع "العربية" و"الحدث"، إن العلاقاتِ مع السعودية جيدة ٌ جدا وفي تطورٍ مستمر.وأكد حسين أن زيارةَ رئيس ِ الوزراء مصطفى الكاظمي للسعودية تناولت العلاقاتِ التجارية.

وأشارَ إلى طرح ِ العراق تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوارٍ معلن، وقال إن هناك حواراتٍ بدأت في بغداد بينَ الأردن وإيران - ومصر وإيران.

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وتحدث فؤاد حسين عن نجاح سياسةِ العراق الخارجية وعن دعم كبير يتلقاه العراقُ من دول كثيرة.

الأمير محمد بن سلمان ومصطفى الكاظمي

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر السلام، استقبل مساء السبت الماضي، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

إلى ذلك أفاد مكتب رئيس وزراء العراق بأن الكاظمي التقى ولي العهد السعودي لبحث ملفات ثنائية وإقليمية، وناقشا جهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة.

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