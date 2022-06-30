حل البرلمان الاسرائيلي لإجراء انتخابات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر

2022/06/30 | 13:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم غيوم لافاليه، ياسمين زاهر أقر النواب الإسرائيليون الخميس حل الكنيست ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات تشريعية ستكون الخامسة في البلاد خلال ثلاث سنوات ونصف السنة تم تحديد موعدها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.وبعد تأخير دام ساعات، صوت … Readmore

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