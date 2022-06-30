مقتل شيخ عشيرة واصابة اثنين اخرين في ميسان اثر خلاف عشائري

2022/06/30 | 13:44 - المصدر: وكالة خبر

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قتل احد شيوخ العشائر في ميسان واصيب اثنان اخران ، بسبب خلاف عشائري في ناحية السلام في المحافظة”.

وقال مصدر امني:” ان مسلحين فتحوا النار على احد شيوخ العشائر في ميسان جراء خلاف عشائري ، ما تسبب بمقتله واصابة اثنين اخرين بجروح نقلا على اثرها الى المستشفى”.

واضاف :” ان الشرطة وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً به”.

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