مقتل شيخ عشيرة واصابة مواطن بنزاع عشائري في ميسان

2022/06/30 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل الشيخ جبار الكريماوي، وجرح مواطن في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "الشيخ الكريماوي قتل، وأصيب آخر بهجوم مسلح قبل مجهولين ضمن ناحية السلام في محافظة ميسان".

وأضاف، ان "التحقيقات الأولية تؤكد ان الحادث حصل بسبب خلافات عشائرية".

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