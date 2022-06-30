ضبط مواقع لخزن المشتقات النفطية وتهيئتها للتهريب بجانبي بغداد

2022/06/30 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن ضبط مواقع لخزن المشتقات النفطية وتهيئتها لغرض التهريب بجانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تستمر قطعاتنا الأمنية في قيادة عمليات بغداد بملاحقة الخارجين على القانون ومهربي المنتجات النفطية بالإضافة الى متابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن/قيادة عمليات بغداد، إذ تمكنت قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة من ضبط موقع لخزن وتهريب المشتقات النفطية ضبط في داخله ثمانية خزانات بسعة (36000) ألف لتر بالإضافة الى ستة خزانات أخرى مختلفة الاحجام وثلاث مضخات مع مولد كهرباء ضمن مناطق شرقي بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز الامن الوطني تمكنت من مداهمة موقع اخر لجمع وخزن المشتقات النفطية لغرض تهريبها"، مينةً أنه "تم اعتقال صاحب الموقع وضبط بحوزته داخل الساحة عجلتان نوع باص فتون محورة من الداخل تستخدم لتهريب المشتقات النفطية ومضختين اثنتين وسبعة حاويات وخزان سعة (17000) ألف لتر في (حي التراث) غربي بغداد".

وتابعت أنه "تم إحالة الملقى القبض عليه مع المواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".

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