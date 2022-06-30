التحقيقات بقصف حقل كرومور الغازي: الصواريخ انطلقت من داخل كردستان- عاجل

2022/06/30 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكملت اللجنة المشتركة بين وزارة البيشمركة والجيش العراقي، اليوم الخميس، تحقيقها في الهجمات الصاروخية الثلاث التي نُفِّذت مؤخرًا على حقل (كورمور) قرب قضاء (قادر كرم) في محافظة السليمانية باقليم كردستان.

وقالت اللجنة المشتركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "نتائج التحقيق المشترك أظهرت أن الهجمات الصاروخية على حقل الغاز (كورمور) انطلقت من داخل أراضي إقليم كردستان وخلف تمركز اللواء 16 لقوات البيشمركة".

وأضافت، انه "حسب تحليل الثقوب التي أحدثتها الهجمات، تبين أن جميع الصواريخ التي أطلقت على كورمور أتت من نفس الاتجاه، أي من الشرق إلى الغرب، اذ تبعد أقرب نقطة لسقوط الصواريخ حوالي 29 إلى 30 كيلو متراً عن قوات الحكومة الاتحادية، وتبلغ الفجوة الأمنية بين القوات الاتحادية والبيشمركة حوالي 9 إلى 10 كيلومترات على ارض الميدان".

وأوضح "تحيط بكورمور ثلاث دوائر أمنية، الدائرة الأولى والثانية شركات أمنية خاصة، والدائرة الثالثة هي من مسؤولية قوات البيشمركة".

يشار إلى أن كورمور هو أكبر حقل غاز يخضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان (KRG)، التي تزود محطات الطاقة الكهربائية بالغاز المنزلي فضلا عن تأمين حاجة المنازل والمطاعم من الغاز، حيث تعرض قبل أسبوع تقريبا الى قصف صاروخي.

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