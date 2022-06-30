الاقليم يوجه بإغلاق كافة مواقع بيع الأسلحة

2022/06/30 | 13:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علق رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الخميس، 30 حزيران، 2022، بشأن مقتل زوجين...

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