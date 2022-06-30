2022/06/30 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S3XMFPVibN0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فالح الفياض يؤكد عدم طرح اسمه مرشحا لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فالح الفياض يؤكد عدم طرح اسمه مرشحا لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).