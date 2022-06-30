2022/06/30 | 13:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس عن انسحاب القوات الروسية المتمركزة في جزيرة زمييني (الأفعى) قبالة أوديسا، وذلك في بادرة حسن نية لتسهيل نقل الحبوب الأوكرانية إلى الخارج.وقالت الدفاع الروسية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسحب قواتها من جزيرة الأفعى كبادرة حسن نية لتسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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