مقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح في ميسان - عاجل

2022/06/30 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شخص واصابة آخر بهجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصا قُتل وأصيب اخر نتيجة هجوم مسلح من قبل مجهولين ضمن ناحية السلام في محافظة ميسان".وأضاف المصدر، أن "الهجوم نتيجة خلافات عشائرية بين طرفين".

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