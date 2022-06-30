الحشد الشعبي يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الجواد (ع)

2022/06/30 | 13:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت قيادة عمليات بغداد في الحشد الشعبي، الخميس، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام محمد الجواد (عليه السلام) في بغداد.وقال رئيس أركان القيادة محمد جبار في مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة/، ان “قيادة عمليات بغداد في الحشد الشعبي تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمام الجواد في بغداد بمشاركة عدد من تشكيلات الحشد […]

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