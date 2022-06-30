ساعات النوم.. سبيلك للحفاظ على قلب صحي

2022/06/30 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أضافت لجنة رائدة من أطباء القلب، في الولايات المتحدة الأميركية، مدة النوم إلى قائمة الخطوات الأساسية للحفاظ على صحة القلب.وقال رئيس جمعية القلب الأميركية الدكتور دونالد لويد جونز إن هذه الخطوة تعكس أحدث الأبحاث حول عوامل الخطر لأمراض القلب.ويوصي الباحثون، بالحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل […]

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