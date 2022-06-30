المستقلون يقدمون شروطهم للاطار بشأن شخصية رئيس الوزراء

2022/06/30 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب المستقل حسين عرب , الخميس , ان بيان الاطار التنسيقي بعد اجتماعه الأخير أشار الى انه سيطلب من كافة القوى السياسية الشيعية والنواب المستقلين من المكون الشيعي ترشيح شخصية واحدة للمنافسة على اختيار رئيس الوزراء المقبل , مبينا ان النواب المستقلين من المكون الشيعي اشترطوا على الاطار ان يكون […]

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