"بعد ضغوط".. أمازون يقيد نتائج البحث المتعلقة بالمثليين في الإمارات

2022/06/30 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وثائق اطلعت عليها أظهرت تقييد نتائج البحث المتعلقة بأفراد مجتمع الميم وقضاياهم على موقع عملاق التجارة الإلكترونية (أمازون) في الإمارات، استجابة لضغوط من الحكومة.

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