الكاظمي: قدرات القوة الجوية العراقية في تطور متواصل (صور)

2022/06/30 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم

الخميس، بتطور قدرات سلاح الجو العراقي.

جاء ذلك في كلمة خلال حضوره احتفالية

تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ)، في قاعدة

"الشهيد" محمد

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