لليوم الثاني.. ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل

2022/06/30 | 14:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر خام البصرة الثقيل، الخميس،

لليوم الثاني على التوالي، ليسجل أكثر

من 106 دولارات للبرميل.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا

24 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 0.23% ليصل الى

106.63 دولارات للبرميل

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