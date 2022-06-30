بعد نفي بوتين مسؤولية الهجوم.. شاهد ما عثر عليه الادعاء العام بأوكرانيا في موقع استهداف مركز تجاري

2022/06/30 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر فيديو مراقبة صاروخ كروز روسي مضاد للسفن قادر على حمل رأس حربي بوزن 998 كيلوغراما.ضرب الصاروخ مركز آمستور في كريمنشوك، وخلّف آثارًا مدمرة، حيث طُمس المجمع التجاري كليًا، في مدينة بعيدة عن ساحة المعركة.

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