«الأحزاب العربية في إسرائيل» محور العدد 52 من «كراسات ملف» - الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

2022/06/30 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين ■-;- صدر العدد 52 من سلسلة «كراسات ملف»(30/6/2022)، نصف الشهرية ، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف».ويتضمن العدد ملفاً بعنوان«الأحزاب العربية في إسرائيل».



يعرض الملف لتبلور الأحزاب العربية في إسرائيل، والذي جاء متأخراً، بسبب سياسات القمع والتضييق الأمني، بدءاً من الحكم العسكري الذي فرضته قيادة الدولة العبرية على مناطق سكن الفلسطينيين، الذين تمكنوا من البقاء في وطنهم بع ......





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