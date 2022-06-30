الكشف عن موعد اختيار رئيس الحكومة.. ما هي الخلافات بين كتل الاطار التنسيقي ؟

2022/06/30 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق القيادي في الاطار التنسيقي فاضل الفتلاوي، اليوم الخميس، على الخلافات بين قوى بين قوى الاطار التنسيقي بسبب اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الفتلاوي، لـ (بغداد اليوم) إن "الاطار التنسيقي لم يبحث حتى الان الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة بل بحث مواصفات هذا المرشح بعيداً عن الأسماء كونها الاهم".

واضاف ان "الانباء التي تتحدث عن وجود خلافات داخل الاطار التنسيقي بشان اختيار مرشح رئاسة الوزراء، غير صحيحة اطلاقاً"، كاشفا عن أن "قوى الاطار متماسكة وسيتم اختيار المرشح للمنصب قريبا خلال اجتماعه والاتفاق على الاسم الذي سيشغله".

وفي وقت سابق، كشف القيادي في الاطار التنسيقي، احمد العوادي، عن امكانية إعادة النظر في منصب رئيس مجلس النواب.

وقال العوادي لـ (بغداد اليوم)، انه "لا يوجد حديث عن تغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في الوقت الحالي، خصوصا وان كتلته (السيادة) اعلنت مضيها مع الكتل السياسية الاخرى بتشكيل الحكومة الجديدة".

وبين، أن "اي موقف سلبي في تشكيل الحكومة او عرقلتها سيعيد منصب رئيس مجلس النواب الى دائرة الحسابات".

وأضاف، ان "هذا الامر سيجعل المنصب لصالح كتل قريبة من الجهة التي تشكل الحكومة، لكن لا نعتقد ان الامور ستسير بهذا الاتجاه بل ستمضي جميع الكتل نحو الاستقرار وتشكيل الحكومة ".

وتتبلور الازمة السياسية الحالي، بانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء، بعد التصويت رسميا لرئيس تحالف السيادة محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.

وشرعت الكتل السياسية بالتفاوض لتشكيل الحكومة، بعد انتهاء مرحلة الانسداد السياسي بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية الفائرة بالانتخابات، من العملية السياسية امتثالا لأمر زعيمهم مفتدى الصدر.

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