الاستخبارات تطيح بـ 13 ارهابيا وضبط مواد متفجرة في بغداد وكركوك

2022/06/30 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عن احكام قبضتها على 13 إرهابياً بينهم مجرم خطر، فضلا عن ضبطها صواريخ ومواد متفجرة بعمليات منفصلة في بغداد وكركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قاعدة بيانات متكاملة عن قيادات وعناصر عصابات داعش الارهابية، مكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عمليات استباقية في محافظتي بغداد وكركوك ".

وأضافت، ان "العمليات أسفرت عن القاء القبض على 13 ارهابياً من المطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) بينهم مسؤول عن عمليات قتل وتهجير المواطنين العزل واخر يعمل ضمن ما يسمى بولاية الجنوب ، فضلًا عن عمل أحدهم بما يسمى كتائب صلاح الدين الداعشية واربعة اخرين عملوا كعناصر أمنيين ضمن مايسمى ولاية كركوك وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش المتواجدين في المحافظة ذاتها".

وتابعت، انه "القت مفارز الوكالة القبض على ارهابي اخر بعملية خاطفة في قضاء الدبس مطلوب وفق المادة ٤/ إرهاب وعمل بصفة امني وناقل للمواد الغذائية وحول منزله وكراً للارهابيين الاجانب فضلا عن كونة من عائلة داعشية ولديه ثلاثة من اخوته ضمن صفوف داعش".

وفي سياق متصل اشارت الى "تنفيذ وكالة الاستخبارات عمليتين منفصلتين الاولى على الحدود الفاصلة بين محافظتي واسط و ديالى والاخرى في قرية حميرة الكبرى بمحافظة كركوك، أسفرت عن ضبط 6 صاروخspg9 وصاروخ نمساوي و 5 صواريخ RPj7 اشخاص ومضاد للدروع و 8 جلكان سعة 5-10 لتر مملؤة بمادة C4شديدة الانفجار و3 عبوات قمعية و10مساطر تفجير واغلفة عتاد ومواد غذائية متنوعة كان داخل احد الوكار الداعشية والتي تمثل نقطة ارتكاز وتحرك لتلك العصابات الضالة في المحافظة ذاتها".

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