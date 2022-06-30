الرافدين يصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2022/06/30 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

افاد مصدر حكومي، اليوم الخميس، بمباشرة مصرف الرافدين بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مصرف الرافدين باشر برفع الرواتب وسيتم تحميلها تدريجيا ".

وامس الاربعاء، كشف مصدر في وزارة المالية، عن تحديد موعد توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إنه "تم تحديد موعد توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز".

وأضاف ان "مساء يوم غد الخميس ستتم المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين كافة بجميع المحافظات العراقية".

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