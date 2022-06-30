اليمن تدين تسييس وعرقلة النظام السعودي لفريضة الحج

2022/06/30 | 14:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أدانت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة اليمنية، اليوم الخميس، بالعاصمة صنعاء تسييس وعرقلة النظام السعودي لفريضة حج بيت الله الحرام.وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن النظام السعودي لم يسمح إلا لأقل من 40% من العدد الذي يسميه حصة اليمن فقط حيث حدد العدد بـ 10981 حاج ما يعني وضع العراقيل أمام اليمنيين من […]

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