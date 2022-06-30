لهذا السبب.. الغانمي يوجه بالاستنفار الكامل في دهوك - عاجل

2022/06/30 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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لهذا السبب..



وزير الداخلية يوجه بالاستنفار الكامل - عاجل

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