2022/06/30 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز- بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إحكام قبضتها على 13 إرهابياً بينهم مجرم خطر وضبط صواريخ ومواد متفجرة بعمليات منفصلة في بغداد وكركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قاعدة بيانات متكاملة عن قيادات وعناصر عصابات داعش الارهابية ، مكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عمليات استباقية في محافظتي بغداد وكركوك".

وأضاف البيان، أن العمليات "أسفرت عن القاء القبض على 13 ارهابياً من المطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب) بينهم مسؤول عن عمليات قتل وتهجير المواطنيين العزل، واخر يعمل ضمن مايسمى بولاية الجنوب، فضلًا عن عمل أحدهم بمايسمى كتائب صلاح الدين الداعشية واربعة اخرين عملوا كعناصر أمنيين ضمن مايسمى ولاية كركوك وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش المتواجدين في المحافظة ذاتها".وأشار البيان إلى أن "مفارز الوكالة القت القبض على ارهابي اخر بعملية خاطفة في قضاء الدبس مطلوب وفق المادة ٤/ إرهاب وعمل بصفة امني وناقل للمواد الغذائية وحول منزله وكراً للارهابيين الاجانب فضلا عن كونة من عائلة داعشية ولديه ثلاثة من اخوته ضمن صفوف داعش".

وفي سياق متصل، نفذت وكالة الاستخبارات "عمليتين منفصلتين الاولى على الحدود الفاصلة بين محافظتي واسط و ديالى والاخرى في قرية حميرة الكبرى بمحافظة كركوك، أسفرت عن ضبط 6 صاروخspg9 وصاروخ نمساوي و 5 صواريخ RPj7 اشخاص ومضاد للدروع و 8 جلكان سعة 5-10 لتر مملؤة بمادة C4شديدة الانفجار و 3عبوات قمعية و10مساطر تفجير واغلفة عتاد ومواد غذائية متنوعة كان داخل احد الوكار الداعشية والتي تمثل نقطة ارتكاز وتحرك لتلك العصابات الضالة في المحافظة ذاتها"، وفق البيان.وتابع البيان: "تؤكد وكالة الاستخبارات انها ماضية بمنهجها وعملها في ملاحقة الارهابيين والخارجين عن القانون والحفاظ على ارواح المواطنين ومصالحهم ورجالها يتسلحون بالاصرار والعزيمة والثبات على حب الوطن وحمايته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 13 'إرهابياً' وضبط صواريخ ومواد متفجرة في بغداد وكركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 13 'إرهابياً' وضبط صواريخ ومواد متفجرة في بغداد وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).