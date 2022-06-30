روسيا تعلن انسحابها من جزيرة الثعبان الاوكرانية

2022/06/30 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الروسي، يوم الخميس، انسحاب قواته من جزيرة الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود والتي كانت موسكو قد سيطرت عليها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: تم اليوم كبادرة حسن نية،انسحاب القوات الروسية من جزيرة الثعبان بعد انتهاء أهدافها المحددة.

واضافت أن من شأن هذه البادرة تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.

وفرضت روسيا مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا سيطرتها على “جزيرة الثعبان” التي تبلغ مساحتها 0.17 كيلومترا مربعا، ويصل طولها إلى 662 مترا ويبلغ عرضها 440 مترا، في حين ترتفع أعلى نقطة فيها نحو 41 مترا.

وتقع الجزيرة في موقع استراتيجي مميز بالبحر الأسود بالقرب من السواحل الشرقية لكل من أوكرانيا ورومانيا.

وتتمتع الجزيرة التي حاولت أوكرانيا إعادة سيطرتها عليها في الأسابيع القليلة الماضية، بأهمية استراتيجية قصوى، إذ تمثل للجيش الروسي في عمليته العسكرية بوابة التأمين الرئيسية ومفتاح التحكم في البحر الأسود.

ومن الناحية الاقتصادية، فللجزيرة أهمية كبيرة إذ أن جزءا كبيرا من الجرف القاري غني بالغاز الطبيعي واحتياطيات النفط، فبالسيطرة عليها حُرمت كييف وأوروبا من السيطرة على الغاز وحقول النفط في مساحة كبيرة من الجرف التابع لأوكرانيا.

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