الآلاف في شوارع الخرطوم احتجاجا على استمرار سيطرة العسكر

2022/06/30 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل آلاف المتظاهرين في شوارع الخرطوم وضواحيها، الخميس، احتجاجا على الانقلاب العسكري، فيما تعطلت خدمة الإنترنت قبيل المسيرات.

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