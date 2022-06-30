الكاظمي: المشهد الأمني غير قابل للتجزئة والتأخير في توفير الدعم للمؤسسة العسكرية (صور)

2022/06/30 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى

الكاظمي، الخميس، أنه لا يمكن أن يستقر

البلد أمنياً دون توفير الدعم للمؤسسة

العسكرية بكل صنوفها.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في

بيان، تلقته وكالة نون ال

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