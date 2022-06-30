شركة طيران تكشف عن أسرّة بطابقين لركاب الدرجة الاقتصادية

2022/06/30 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة طيران نيوزيلندا أن مفهوم "Skynest" الخاص بها، الذي يضم 6 كبسولات نوم بأسرّة، سيكون من بين العروض المُدرجة على متن طائرات "بوينغ 787 دريملاينر" الجديدة.

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