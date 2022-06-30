الزراعة النيابية: قانون مكافحة التصحر سيقدم الى رئاسة البرلمان

2022/06/30 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة الزراعة والمياه رفيق الصالحي، الخميس، أن لجنته تعتزم تقديم مشروع قانون مكافحة التصحر في العراق الى رئاسة البرلمان.وقال الصالحي في حديث لوكالة / المعلومة/، إن “قانون مكافحة التصحر من القوانين المهمة التي ينبغي تشريعها في الوقت الراهن لمعالجة التصحر الذي يشهده العراق”.وأضاف، أن “القانون اذا ما شرع […]

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