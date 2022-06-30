البصرة.. جنايات القرنة تحكم بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين بجريمة “الدكة العشائرية”

2022/06/30 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت محكمة جنايات القرنة، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين بجريمة “الدكة العشائرية”.وقال مصدر قضائي لوكالة ايرث نيوز، ان “محكمة جنايات القرنة شمالي محافظة البصرة أصدرت حكماً بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين لارتكابهم جريمة الدكة العشائرية”.

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جنايات القرنة تحكم بالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين بجريمة “الدكة العشائرية” أولاً على ايرث نيوز.

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