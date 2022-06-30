2022/06/30 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انها “باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز”.وأكدت الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز المركز الخبري الوطني.

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