2022/06/30 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، بشأن تقديم الحسابات الختامية للحكومة الحالية، مبيناً أن هناك عاملين اساسيين ساهما في تعثر اقرار الحسابات الختامية بشكل منتظم منذ 10 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي: عاملان اساسيان ساهما بتعثر تقديم الحسابات الختامية منذ 10 سنوات المركز الخبري الوطني.

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