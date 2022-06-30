النفط تعلن الاحصائية النهائية للصادرات لشهر ايار

2022/06/30 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر ايار.

وذكر بيان للوزارة، إن "مجموع الصادرات النفطية لشهر ايار الماضي ، وبحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (102) مليوناً و(303) الف و(20) برميل، فيما بلغت الإيرادات (11) مليار و(477) مليونا و(496) الف دولار".

وأضاف البيان ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(946) الف و (914) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(2) الف و(133) برميلا"، مؤكداً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (112.191) دولاراً".

وأوضح أنه "تم تحقيق ايرادات اضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية حيث بلغ الايراد الكلي لها (404,980,022) دولار".

وأشار الى أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (35) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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