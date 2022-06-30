وزارة المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز

2022/06/30 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة المالية، الخميس، مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر تموز الحالي.

وقالت الوزارة في بيان انها "باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز".

وأكدت الوزارة "على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة "المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية إلى مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

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