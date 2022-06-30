مؤشرات التداول الأسبوعية لسوق العراق للأوراق المالية

2022/06/30 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر حزيران 2022 خمس جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 26/06/2022 الى يوم الخميس المصادف 30/06/2022، تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

1.



بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (3) مليار سهم.

2.



بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (8) مليار دينار.

3.



اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (579.08) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (574.27) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.84%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

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نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2700) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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